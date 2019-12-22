В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

Представители МИД Швейцарии заявили, что критически относятся к приостановке укладки труб для «Северного потока - 2» и санкциям США, но не могут им помешать.

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц отметил, что страна придерживается критической позиции в отношении санкций со стороны Соединенных Штатов, но помешать третьим странам они не в силах.

«Компетентные швейцарские представители уже в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями. Именно эти компании сами решают, как они отреагируют на санкции США», — подчеркнул Ренц.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предполагает ряд санкций в отношении российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». В минувшую пятницу документ подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Эксперты считают, что Конгресс США накладывает все больше и больше санкций против России, чтобы помешать развитию торговых отношений между РФ и США, которые наметили президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео.