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В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

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Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащением

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 Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков

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Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

 Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

18:28   22 Декабря 2019
Весь мир

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

Представители МИД Швейцарии заявили, что критически относятся к приостановке укладки труб для «Северного потока - 2» и санкциям США, но не могут им помешать.

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц отметил, что страна придерживается критической позиции в отношении санкций со стороны Соединенных Штатов, но помешать третьим странам они не в силах.

«Компетентные швейцарские представители уже в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями. Именно эти компании сами решают, как они отреагируют на санкции США», — подчеркнул Ренц.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предполагает ряд санкций в отношении российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». В минувшую пятницу документ подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Эксперты считают, что Конгресс США накладывает все больше и больше санкций против России, чтобы помешать развитию торговых отношений между РФ и США, которые наметили президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео.  

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #швейцария

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