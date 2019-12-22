Турция построит шесть подводных лодок к 2027 году

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена спустить на воду шесть подводных лодок к 2027 году. Об этом он сообщил в ходе церемонии спуска на воду первой турецкой подлодки Piri Reis на военной верфи Гельджук в воскресенье, 22 декабря.

По словам лидера страны, с 2022 года ВМС Турции будет ежегодно получать по одной подлодке. Как пишет агентство Anadolu, подлодка Piri Reis весит 1850 тонн, длина ее составляет 68,3 метра, ширина — 6,3 метра. Команда состоит из 40 человек.

Вторая подлодка — Hızır Reis, — находится на стадии технического оснащения. Предположительно, ее спустят на воду в 2022 году. Строительство третьей и четвертой подлодок продолжается. Они отличаются сверхманевренностью и возможностью находиться под водой в течение длительного периода.

Все подлодки оснащены современными торпедными комплексами. Они способны уничтожать статичные объекты противника на суше, ставить минные заграждения и наносить ракетные удары, отмечает издание.