Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащением

Неудачное выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Анси связано с недостаточным оснащением сервис-бригады, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В воскресенье, 22 декабря, завершился этап Кубка мира во французском Анси. Сборная России не смогла завоевать ни одной медали. По словам Драчева, спортсмены постоянно сталкивались с проблемами при подготовке лыж и необходимого инвентаря. Одним из осложнений при подготовке была чересчур теплая погода.

«По такой сложной погоде у нас остается много вопросов — необходимо перевооружение команды, потому что в том составе и при тех материалах, что мы имеем, при том техническом состоянии бороться на высшем уровне теперь уже, наверное, тяжело», — отметил Драчев.

По словам президента СБР, в команде всегда большое количество внимания уделяли функциональной и стрелковой подготовке. Однако технические средства не позволяют бороться и оказывать достойную конкуренцию, особенно при таких теплых погодных условиях.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 9 по 12 января.