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 Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков

Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков
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18:10   22 Декабря 2019
Россия

Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков

Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков

На выборах в Законодательное Собрание Петербурга депутату Максиму Резнику помогли победить влиятельные покровители. Такое заявление сделал новый председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Депутат вспомнил, как баллотировался в Госдуму по одному округу с Максимом Резником. Тогда оба проиграли представителю КПРФ Владимиру Бортко. Уже в то время Рыбаков смог составить свое мнение о Максиме Резнике. Он заявил, что не считает его оппозиционером и достойным политиком, так как победить ему помогли влиятельные покровители, передает издание «Версия».

В 2012 году депутата Резника исключили из «Яблока» из-за махинаций с подсчетами голосов и уголовного дела. Слова Рыбакова лишь подтверждают, что шансы Резника вновь занять достойное место в партии «Яблоко» минимальны.

Похвастаться Резник не может и хорошими отношениями с коллегами. Парламентарий в ссоре даже с главой «Партии Роста» Оксаной Дмитриевой, известной своей бесконфликтностью. В ее адрес депутат допустил несколько грубых высказываний во время муниципальных выборов.

СМИ предполагают, что Резник не будет принимать участие в грядущих выборах в парламент Петербурга и попытает силы в Москве. В столице он поддерживает отношения с Навальным, который может обеспечить ему карьеру в ФБК или на ютуб-канале.

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Автор: Александра Щербакова
#петербург #яблоко #резник

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