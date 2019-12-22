Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

В Иран прибыли три приобретенных ранее самолета Airbus, заявил Министр дорог и городского развития страны Мохаммад Эслами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Министр дорог и городского развития заявил о прибытия в Иран трех новых самолетов Airbus, из числа приобретенных ранее», — сообщили в пресс-службе.

Все три самолета уже в скором времени войдут в иранский воздушный парк.

Иран заключил с компанией Airbus договор о покупке 200 самолетов в скором времени после заключения ядерной сделки в 2015 году. После введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана и одностороннего выхода Соединенных Штатов из соглашения выполнение контракта оказалось под вопросом.