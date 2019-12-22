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Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащением

 Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков

Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

 Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

18:04   22 Декабря 2019
Россия

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов объявил в Крыму штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра в воскресенье, 22 декабря.

По его словам, предупреждение будет действовать в течение суток 23 декабря. Ветер будет достигать 17-22 метров. Днем 22 декабря местами ожидаются сильные дожди.

Шахов отметил, что предупреждение объявлено на ближайшие два дня.

МЧС призвало жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым

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