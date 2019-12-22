МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов объявил в Крыму штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра в воскресенье, 22 декабря.

По его словам, предупреждение будет действовать в течение суток 23 декабря. Ветер будет достигать 17-22 метров. Днем 22 декабря местами ожидаются сильные дожди.

Шахов отметил, что предупреждение объявлено на ближайшие два дня.

МЧС призвало жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.