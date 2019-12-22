По факту проведения учений с участием школьников Новотроицкой школы в Татарстане начали проверку, сообщают в пресс-службе республиканского МВД. Школьники были привлечены в качестве статистов, их участие не было согласовано с руководством.

Ранее многие СМИ распространили информацию о ролике, который появился в сети. На любительских кадрах видно, что в ходе «учений» старшеклассники нападают на сотрудников правоохранительных органов, а те в свою очередь оказывают им сопротивление.

«Назначена служебная проверка по фактам нарушений, допущенных при организации тактико-строевых занятий с личным составом отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан», — заявили в пресс-службе.

Представители пресс-службы Росгвардии по региону заявили, что информация о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении учений со старшеклассниками не соответствует действительности. В ведомстве заявили, что их сотрудники не имеют отношения к происходящим на видеозаписи «учениям».