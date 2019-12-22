Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащением

Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащением

 Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков

Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

 Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащением

Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащением

 Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков

Двери в Заксобрание Петербурга Резнику открыли влиятельные друзья, заявил Рыбаков
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

В швейцарском МИД критически отнеслись к санкциям США против «Северного потока - 2»

 Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

Три новых самолета Airbus прибыли в Иран

17:43   22 Декабря 2019
Россия

МВД начало проверку по факту учений со школьниками в Татарстане

МВД начало проверку по факту учений со школьниками в Татарстане

По факту проведения учений с участием школьников Новотроицкой школы в Татарстане начали проверку, сообщают в пресс-службе республиканского МВД. Школьники были привлечены в качестве статистов, их участие не было согласовано с руководством.

Ранее многие СМИ распространили информацию о ролике, который появился в сети. На любительских кадрах видно, что в ходе «учений» старшеклассники нападают на сотрудников правоохранительных органов, а те в свою очередь оказывают им сопротивление.

«Назначена служебная проверка по фактам нарушений, допущенных при организации тактико-строевых занятий с личным составом отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан», — заявили в пресс-службе.

Представители пресс-службы Росгвардии по региону заявили, что информация о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении учений со старшеклассниками не соответствует действительности. В ведомстве заявили, что их сотрудники не имеют отношения к происходящим на видеозаписи «учениям».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#учения #росгвардия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...