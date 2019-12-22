Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета ее супруга Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.

Об этом сообщает телеканал «360» в воскресенье, 22 декабря. На вопрос журналиста о связи блокировки счетов супруга актрисы с перечислением пожертвований, Потапова назвала данную информацию «бредом».

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги?», — спросила представитель Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России по решению налоговой службы Санкт-Петербурга. По данным журналистов, это произошло из-за поступавших от поклонников денег на лечение Заворотнюк.

О болезни 48-летней актрисы стало известно в октябре. Тогда родственники Заворотнюк подтвердили, что она проходит курс лечения. По данным СМИ, у супруги Чернышева диагностировали рак мозга.