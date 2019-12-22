США следят за российскими учениями у берегов Сирии. Адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке заявил, что Вашингтон не потерпит рисков от «плохого поведения» России.

Об этом было заявлено в вышедшем 20 декабря на американском телеканале NBC репортаже. Корреспондент утверждал, что русские действуют в Средиземном море излишне активно, поэтому «разведать» обстановку США отправили авианосец Harry S. Truman («Гарри Трумэн»).

Как считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин, США завидуют России и не могут простить ей успешной сирийской кампании, передает «ПолитРоссия».

Самонкин в интервью изданию «ПолитРоссия» также напомнил, что Сирия официально попросила помощи у России, а не у США. Также он подчеркнул, что все действия США были обращены не в мирное русло, а на разрушения и хаос. Эксперт напомнил и о выгоде США в сирийском конфликте. По его словам, американцы приватизируют природные богатств Сирии с помощью вооруженных группировок.

Самонкин уверен, в 2020 году в страну, наконец, придет мир и Россия поспособствует урегулированию этого конфликта.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты», автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ