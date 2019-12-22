Представители пресс-службы Росгвардии по Тукаевскому району заявили, что информация о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении учений со старшеклассниками в Новотроицкой школе в Татарстане не соответствует действительности.

Ранее многие СМИ распространили информацию о ролике, который появился в сети. На любительских кадрах видно, что в ходе «учений» старшеклассники нападают на сотрудников Росгвардии, а те в свою очередь оказывают им сопротивление.

«Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии», — заявили в пресс-службе.

В Росгвардии заявили, что их сотрудники не имеют отношения к происходящим на видеозаписи «учениям».