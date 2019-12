Сотрудники NASA и Boeing успешно посадили космический корабль Starliner

Посадка прошла в штатном режиме при помощи трех парашютов. Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства и американской корпорации Boeing успешно посадили космический корабль Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

Happening now: recovery and landing teams are on the ground after @BoeingSpace's #Starliner spacecraft completed the first touchdown on land of a human-rated space capsule in U.S. history. Watch our live coverage from @WSMissileRange of hatch opening: https://t.co/MAYPLDWJfH