Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что Украина не должна договариваться с Россией о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности. Об этом он написал в Facebook в воскресенье, 22 декабря.

Ранее стало известно, что российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут договор о транзите газа на пять лет, в размере более 40 миллиардов кубометров ежегодно. В 2020 году объем транзита газа составит 65 миллиардов кубометров, а в 2021–2024 годах — по 40 миллиардов кубометров.

«Никаких прямых соглашений с "Газпромом" на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности», — заявил депутат.

Арьев считает, что объемы транзита «при оговоренной цене должны быть больше, чем выход в себестоимость». По его словам, 40 миллиардов кубических метров в год — мало.

Парламентарий считает, что гарантии выполнения соглашения с российской стороны должны быть четко прописаны в контракте. Ответственность России за срыв «должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций».

Вице-премьер России Дмитрий Козак ранее сообщал, что «Нафтогаз» выступит агентом «Газпрома» при организации транзита и примет на себя риски переходного периода.