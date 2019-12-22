Сурайкин предложил уголовно наказать рекламистов шавермы от Сталина

В Московском дворце молодежи появилась необычная реклама шавермы. Фастфуд рекомендует лично экс-глава СССР Иосиф Сталин, обещающий «расстреливать за качество». Казалось бы, пускай нормы русского языка нарушены, но как быть с чувством меры? Этим вопросом в разговоре с «Политикой Сегодня» задался председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«К сожалению, бывает, что некоторые товарищи не чувствуют меры. Конечно, мы склонны к классическим изображениям, но если это делает допустим молодежь, которая иногда не чувствует этих рамок, то это должно быть красиво и с уважением к товарищу Сталину», — говорит Сурайкин.

При этом, как отмечает глава «Коммунистов России», партия старается изображать Иосифа Виссарионовича в классическом образе.

«Вульгарно использовать образ, конечно, нельзя. Это свидетельствует о том, что упал морально-этический уровень сознания некоторых товарищей. Они ничего не понимают! Сталин – великий полководец, защитник советского народа, построивший страну. Очень обидно, что люди не понимают, что тем самым они оскорбляют историю и чувства многих людей», — посетовал коммунист.

Поэтому Сурайкин предлагает наказывать людей, которые пренебрегают историческими образами. Как минимум — административно, но лучше — уголовно. Дело в том, что эта проблема затрагивает еще образ Ленина и других выдающихся личностей.