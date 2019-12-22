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16:59   22 Декабря 2019
Россия

В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

В соответствии с финальной версией дорожной карты интеграции России и Белоруссии, плата за все входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве будет отменена не позднее сентября следующего года, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

«Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 г. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», — заявил Новиков.

По словам Новикова, финальная версия дорожной карты уже согласована со стороны России еще с 19 декабря.

«Теперь мы ожидаем подписание со стороны Белоруссии», — заключил он.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #белоруссия #роуминг #интеграция

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