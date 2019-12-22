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17:08   22 Декабря 2019
Россия

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Нефтехим» в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Нефтехим» в Уфе

Следователи осмотрели место случившегося, поэтому теперь им предстоит проанализировать изъятую производственную и разрешительную документацию, допросить руководство и сотрудников завода, провести пожаро-техническую судебную экспертизу, чтобы установить причины возгорания и оценить причиненный пожаром ущерб. Об этом сообщил представитель пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкортостану.

По его словам, чтобы установить все обстоятельства пожара на производственной площадке предприятия АО «Опытный завод «Нефтехим» в Уфе, а также лиц, ответственных за допущенные нарушения, возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #видео #завод #уфа

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