В Эстонии пообещали объяснить ОБСЕ нападки на агентство Sputnik

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу готов предоставить уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ все необходимые объяснения касательно ограничений в работе российского новостного агентства Sputnik. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

«Представители эстонского государства дадут уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения», — заявил Рейнсалу.

Ранее Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, обратился к властям Эстонии с требованием прекратить ограничения в отношении журналистов российского новостного агентства. По мнению Рейнсалу, Sputnik является не журналистским изданием, а пропагандистским агентством.

Международное информационное агентство «Россия сегодня» ранее сообщало, что Департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить уголовные дела против журналистов издания «Sputnik Эстония» в случае, если они не прекратят работать в агентстве до 1 января следующего года. По словам сотрудников Sputnik, арендодатель помещения редакции в Таллине требует, чтобы журналисты съехали до конца февраля 2020 года.