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16:57   22 Декабря 2019
Весь мир

Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

Стрельба произошла на домашней вечеринке в Чикаго в воскресенье, 22 декабря. Ранены по меньшей мере 13 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, стрельба могла произойти из-за ссоры гостей. Пострадавшим от 15 до 48 лет. На месте работают сотрудники полиции и медики.

Сейчас допрашиваются два человека, один из которых был задержан. На месте инцидента найден револьвер.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #стрельба #чикаго

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