Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго
Стрельба произошла на домашней вечеринке в Чикаго в воскресенье, 22 декабря. Ранены по меньшей мере 13 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
По данным агентства, стрельба могла произойти из-за ссоры гостей. Пострадавшим от 15 до 48 лет. На месте работают сотрудники полиции и медики.
Сейчас допрашиваются два человека, один из которых был задержан. На месте инцидента найден револьвер.