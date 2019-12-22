Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

Стрельба произошла на домашней вечеринке в Чикаго в воскресенье, 22 декабря. Ранены по меньшей мере 13 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, стрельба могла произойти из-за ссоры гостей. Пострадавшим от 15 до 48 лет. На месте работают сотрудники полиции и медики.

Сейчас допрашиваются два человека, один из которых был задержан. На месте инцидента найден револьвер.