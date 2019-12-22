Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Причина — низкий спрос на потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке «зеленых» производителей. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, Киев принудительно снизил генерацию атомных электростанций на величину 400 МВт. Андрей Герус осудил такую политику властей и предостерег от более масштабных повторений данной ситуации весной 2020 года.

«Дожили до того, что исключаем уже построенные государственные АЭС с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных солнечных и ветряных электростанций с крупнейшим в Европе тарифом 3–5 гривен за кВт в час», — объяснил он.

В сентябре Верховная рада с подачи Геруса внесла поправки в законодательство, чем разрешила импортировать электроэнергию из Белоруссии и РФ на договорной основе. В конце ноября принадлежащие ДТЭК Бурштынская и Приднепровская теплоэлектростанции не только остановили работу, но и потребовали прекратить импорт электроэнергии. Руководители энергетических компаний заявили, что возобновление импорта электроэнергии привело к нерентабельности работы ТЭС.