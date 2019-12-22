На аукционе в Москве продали серьги Людмилы Зыкиной за 2,3 миллиона рублей

В Москве проходит мемориальный аукцион, на котором выставлены на продажу драгоценные украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Любимые серьги певицы ушли с молотка за 2,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

«Любимые серьги певицы, с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, которые она называла «Мои серьги» (1908), ушли с молотка за 2,3 млн рублей при стартовой цене в 1 млн рублей. Золотое колье с 127 бриллиантами (1970), по семейному преданию подаренное певице Гейдаром Алиевым, продано за 1,2 млн рублей», — сообщают в пресс-службе аукционного дома «12 стул».

Колье, которое подарил певице Гейдар Алиев, также было продано более чем за миллион рублей. Всего на аукционе было представлено 63 предмета драгоценностей народной артистки СССР. Сумма стартовых цен составила около пяти миллионов рублей.

Среди остальных лотов также были представлены старинный золотой браслет с бриллиантами и бирюзой ценой в 50 тысяч рублей, золотой гарнитур «Малая парюра» из колье (112 природных бриллиантов круглой огранки), старинная золотая брошь-браслет-трансформер с четырьмя бриллиантами старой огранки и пятью природными гранатами-альмандинами за 150 тысяч рублей, а также перьевая ручка Cartier с пером из белого золота ценой в 100 тысяч рублей.

Другая часть украшений певицы будут выставлены на аукционе в следующем году. Часть полученных средств будет направлена на увековечивание памяти певицы.

Людмила Зыкина была советской и российской певицей, исполняющей народные песни и романсы. В 1977 году артистка создала Государственный академический русский народный ансамбль «Россия». В коллективе Зыкина была главной солисткой и художественным руководителем до конца жизни. Певица умерла в 2009 году от острой сердчено-почечной недостаточности.