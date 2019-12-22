Первую собранную в Турции подлодку типа 214 TN спустили на воду

Подводную лодку назвали «Пири Реис» в честь османского мореплавателя и картографа. Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили в воскресенье, 22 декабря, на воду на военной верфи Гельджюк на северо-западе страны.

После спуска на воду обустройство подлодки продолжится вплоть до 2022 года, когда «Пири Реис» официально вступит на вооружение военно-морских сил Турции. В церемонии поучаствовал турецкий лидер Тайип Эрдоган. По его словам, к 2027 году ВМС страны получат шесть подводных лодок подобного типа.

В июле 2009 года Анкара заключила с крупнейшей немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) договор о совместном производстве шести подлодок типа 214 TN. Не менее 80 процентов от объема работ по созданию субмарин возложили на турецкую оборонную промышленность, остальные 20 процентов — на немецкую компанию.

Сотрудники HDW собирали лишь основные корпусные и механические узлы, а также некоторые секретные компоненты, в числе которых топливные элементы и двигательные установки. Все электронные компоненты и системы вооружения производятся и устанавливаются в Турции.