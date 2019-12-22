Первую собранную в Турции подлодку типа 214 TN спустили на воду
Подводную лодку назвали «Пири Реис» в честь османского мореплавателя и картографа. Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили в воскресенье, 22 декабря, на воду на военной верфи Гельджюк на северо-западе страны.
После спуска на воду обустройство подлодки продолжится вплоть до 2022 года, когда «Пири Реис» официально вступит на вооружение военно-морских сил Турции. В церемонии поучаствовал турецкий лидер Тайип Эрдоган. По его словам, к 2027 году ВМС страны получат шесть подводных лодок подобного типа.
В июле 2009 года Анкара заключила с крупнейшей немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) договор о совместном производстве шести подлодок типа 214 TN. Не менее 80 процентов от объема работ по созданию субмарин возложили на турецкую оборонную промышленность, остальные 20 процентов — на немецкую компанию.
Сотрудники HDW собирали лишь основные корпусные и механические узлы, а также некоторые секретные компоненты, в числе которых топливные элементы и двигательные установки. Все электронные компоненты и системы вооружения производятся и устанавливаются в Турции.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'nci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'nci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. “Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin." pic.twitter.com/BAT11jQ8zA— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) 22 декабря 2019 г.