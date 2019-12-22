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16:37   22 Декабря 2019
Россия

Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

Симоновский столичный суд сообщил, что расследование дела в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, которая обвиняется в незаконном хранении наркотиков, завершено. Об этом пишет РИА Новости в воскресенье, 22 декабря.

Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах. Ее помощница опровергла информацию и заявила, что актриса была дома с детьми. После этого МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли наркотики.

Затем в сети появилось видео якобы с этого задержания с женщиной, очень похожей на Бочкареву.

Отмечается, что дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в значительном размере передано в суд по месту прописки обвиняемой. Актрисе грозит вплоть до трех лет лишения свободы.

Ранее суд лишил Бочкареву  водительских прав на один год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #наркотики #бочкарева

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