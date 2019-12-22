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Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

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16:22   22 Декабря 2019
Россия

Лавров заявил, что РФ готова продемонстрировать США ракетный комплекс «Сармат»

Лавров заявил, что РФ готова продемонстрировать США ракетный комплекс «Сармат»

Министр иностранных де РФ Сергей Лавров заявил, что Россия показала США систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат». Об этом глава МИД сообщил эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» в воскресенье, 22 декабря.

«Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Россия исходит из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются соглашением. При этом Москва готова вести отдельную дискуссию по другим системам, которые не покрываются соглашением.

Российский лидер Владимир Путин показал новейшее российское оружие во время послания Федеральному собранию в марте минувшего года. Речь идет о ракетном комплексе «Авангард». Президент также рассказал об активной фазе разработки системы «Сармат».

В конце августа глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости включить новое российское оружие в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #лавров #самрат

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