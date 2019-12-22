Лавров заявил, что РФ готова продемонстрировать США ракетный комплекс «Сармат»

Министр иностранных де РФ Сергей Лавров заявил, что Россия показала США систему «Авангард», а затем будет готова представить «Сармат». Об этом глава МИД сообщил эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» в воскресенье, 22 декабря.

«Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава ведомства отметил, что Россия исходит из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются соглашением. При этом Москва готова вести отдельную дискуссию по другим системам, которые не покрываются соглашением.

Российский лидер Владимир Путин показал новейшее российское оружие во время послания Федеральному собранию в марте минувшего года. Речь идет о ракетном комплексе «Авангард». Президент также рассказал об активной фазе разработки системы «Сармат».

В конце августа глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости включить новое российское оружие в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).