Космический корабль Starliner сходит с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

Посадку на полигоне Уайт-Сэндз в Нью-Мексико запланировали на 15:57 по московскому времени. Новый американский космический корабль Starliner, который в ходе первого тестового полета на орбиту не состыковался с Международной космической станцией, сходит с орбиты. Трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Космический корабль Starliner благополучно приземлился», — сообщили в NASA.

LANDING CONFIRMED The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB — NASA (@NASA) 22 декабря 2019 г.

Новый американский корабль Starliner разработала корпорация Boeing. Впервые Starliner запустили в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковку с Международной космической станцией запланировали на воскресенье, 22 декабря, однако в полете случилась нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени.