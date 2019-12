Космический корабль Starliner сходит с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

Посадку на полигоне Уайт-Сэндз в Нью-Мексико запланировали на 15:57 по московскому времени. Новый американский космический корабль Starliner, который в ходе первого тестового полета на орбиту не состыковался с Международной космической станцией, сходит с орбиты. Трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

LANDING CONFIRMED The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB