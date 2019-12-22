Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

 Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни
Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

 В Эстонии пообещали объяснить ОБСЕ нападки на агентство Sputnik

В Эстонии пообещали объяснить ОБСЕ нападки на агентство Sputnik
В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

 Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни
Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

 В Эстонии пообещали объяснить ОБСЕ нападки на агентство Sputnik

В Эстонии пообещали объяснить ОБСЕ нападки на агентство Sputnik
16:25   22 Декабря 2019
Весь мир

Космический корабль Starliner сходит с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

Космический корабль Starliner сходит с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

Посадку на полигоне Уайт-Сэндз в Нью-Мексико запланировали на 15:57 по московскому времени. Новый американский космический корабль Starliner, который в ходе первого тестового полета на орбиту не состыковался с Международной космической станцией, сходит с орбиты. Трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Космический корабль Starliner благополучно приземлился», — сообщили в NASA.

Новый американский корабль Starliner разработала корпорация Boeing. Впервые Starliner запустили в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковку с Международной космической станцией запланировали на воскресенье, 22 декабря, однако в полете случилась нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#космос #nasa #мкс #starliner

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...