В КПРФ оценили баннер со Сталиным-Терминатором в Нижегородской области

В разговоре с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы и член ЦК КПРФ Александр Ющенко оценил творчество нижегородских художников-активистов. На одном из домов Балахны установили баннер с Иосифом Сталиным в образе главного героя фильма «Терминатор».

На нем экс-вождь изображен в темных очках, а на плакат нанесены две надписи — «I’ll be back» и «75 лет Великой Победы». Как отметил Ющенко, баннер отличный.

«Сейчас идет большая волна по всей стране в связи со 140-летием Сталина. Невероятный руководитель, и есть запрос на такого рода руководителя, который сделал страну ядерной сверхдержавой, одержал победу в тяжелейшей войне, показал невероятные темпы модернизации и развития экономики. То, чего, собственно не хватает [сейчас]», — говорит Ющенко.

Коммунист посетовал, что образ Сталина сейчас всячески пытаются очернить: с экранов льется сплошная антисоветчина. Она и вызывает у молодежи внутреннее отторжение, а старый добрый стрит-арт – это всегда хороший способ самовыражения.

«Чем больше будет визга со стороны так называемой либеральной общественности по поводу того, что кого-то надо захоронить, что надо развенчать образ Сталина, тем больше будет популярность у этих исторических личностей», — считает Ющенко.

Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, который записал обращение на фоне баннера, заявил, что это самый большой плакат в стране к юбилею Сталина.