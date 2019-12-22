Греческие дипломаты едут в Ливию за деталями незаконных соглашений Турции и бандитов ПНС

Греческие дипломаты прибыли в Ливию с официальным визитом. Представители Афин намерены встретиться с временным правительством в Тобруке и Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Как сообщает издание Afrigate, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас проведет переговоры с главой временного правительства Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани и руководителем МИД Абдельхади аль-Хвейджем.

Стороны планируют обсудить сотрудничество Турции с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Ранее ПНС и его главу Файеза Сарраджа неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане». Несмотря на это, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова оказать ПНС необходимую помощь, если это потребуется.

Напомним, Анкара подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с ПНС Ливии. Подобное решение Турции спровоцировало конфликт с Грецией.

22 декабря стало известно, что Греция готова защищать суверенитет и водные границы страны. По словам министра обороны Николаоса Панайотопулоса, Афины в состоянии принять необходимые меры. Также он добавил, что Вооруженные силы обладают достаточной мощью для предотвращения любого нарушения суверенитета страны и ее водных границ.

Меморандум о взаимопонимании по морским зонам с террористами ПНС Ливии позволяет Анкаре вторгаться в чужие воды в Средиземном море.