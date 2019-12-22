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Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни
Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго

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16:02   22 Декабря 2019
Россия

Лавров заявил, что формат G8 нерепрезентативный и ничего не решает

Лавров заявил, что формат G8 нерепрезентативный и ничего не решает

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тема «возвращения» России в формат G8 использовалась, чтобы «отодвинуть» РФ от Китая. По его словам, в Москве на данном этапе считают «восьмерку» нерепрезентативным форматом.

Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале отметил, что эта тема затрагивалась в ходе бесед в Вашингтотне.

«Это нерепрезентативный формат. Он ничего внутри себя решить не может», — подчеркнул он.

Напомним, во время последнего августовского саммита «семерки» во французском Биаррице американский лидер Дональд Трамп заявил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующее заседание G7 в 2020 году.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что возвращение в G7 «не является самоцелью» для России, а Москва не отказалась ни от каких форматов общения со странами-участницами «семерки», но навязывать свое присутствие не собирается.

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Автор: Арсений Аскольский
#лавров

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