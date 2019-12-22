Лаврову понравилось обсуждать с Трампом международные вопросы

Американский лидер избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что думает. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о впечатлениях после бесед с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, такой метод «не всегда встречается среди политиков высшей категории».

«Мне нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений», — добавил глава МИД РФ. Такой продуктивный подход позволяет лучше понимать возможности, сложности и перспективы диалога, продолжил Лавров. Встреча министра иностранных дел с президентом — принципиальный момент американо-российских отношений. Такую традицию поддерживают не со всеми странами, но Москва и Вашингтон ей следуют. «Обе стороны всегда придерживаются этого правила», — резюмировал Сергей Лавров.