Путин будет участовать в открытии железнодорожной части Крымского моста

Российский лидер Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин также пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат главе государства о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

В этот же день Путин совершит рабочую поездку в Республику Адыгея, где ознакомится с работой аграрного предприятия «Зелёный Дом». Президент также встретится с жителями региона и обсудит развитие сельского хозяйства и сельских территорий.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Запуск автомобильного движения по мосту изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше. Российский лидер Владимир Путин торжественно открыл автомобильную часть моста 15 мая.

Ранее стало известно о старте продаж билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой части РФ на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года. Билетные кассы заработали утром 8 ноября на вокзалах полуострова.