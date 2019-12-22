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Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

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15:38   22 Декабря 2019
Россия

Китай на международной арене использует экономическую мощь по правилам

Китай на международной арене использует экономическую мощь по правилам

Китай никого не пытается унижать ультиматумами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва и Пекин не планируют создавать военный союз. Китай использует экономическую мощь ровно по тем правилам, которые установили еще в бреттон-вудские времена — Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирный банк.

«Наверное, отцам нынешней глобализации обидно, что их обыгрывают по правилам, которые они установили. Такова жизнь, конкуренция, свободный рынок, правила, созданные в Бреттон-Вудсе и до сих пор существующие», — добавил глава МИД РФ.

В политическом плане, в плане отстаивания международного права, полицентричности в международных отношениях РФ и КНР — союзники, продолжил Лавров. В экономической сфере у Москвы и Пекина разный потенциал, но между странами сохраняется взаимоуважительная форма сотрудничества как в двустороннем плане, так по линии Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #лавров #китай #мид рф

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