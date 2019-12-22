Китай на международной арене использует экономическую мощь по правилам

Китай никого не пытается унижать ультиматумами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва и Пекин не планируют создавать военный союз. Китай использует экономическую мощь ровно по тем правилам, которые установили еще в бреттон-вудские времена — Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирный банк.

«Наверное, отцам нынешней глобализации обидно, что их обыгрывают по правилам, которые они установили. Такова жизнь, конкуренция, свободный рынок, правила, созданные в Бреттон-Вудсе и до сих пор существующие», — добавил глава МИД РФ.

В политическом плане, в плане отстаивания международного права, полицентричности в международных отношениях РФ и КНР — союзники, продолжил Лавров. В экономической сфере у Москвы и Пекина разный потенциал, но между странами сохраняется взаимоуважительная форма сотрудничества как в двустороннем плане, так по линии Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.