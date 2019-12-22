Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции Соединенных Штатов, но сделает это так, чтобы не нанести ущерб себе.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно», — сказал Лавров в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

По словам главы российского МИД, он никогда не думал, что американские политики смогут дойти до таких решений.

«Для меня это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего от Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую. Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», — заключил Лавров.

В минувший вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. В соответствии с ним, в отношении российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» вводятся санкции. В пятницу документ подписал президент США Дональд Трамп.