Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

 Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

 Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине
Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

 В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро

В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро
Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

 Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

 Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине
Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

 В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро

В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро
15:11   22 Декабря 2019
Россия

Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции Соединенных Штатов, но сделает это так, чтобы не нанести ущерб себе.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно», — сказал Лавров в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

По словам главы российского МИД, он никогда не думал, что американские политики смогут дойти до таких решений.

«Для меня это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего от Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую. Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», — заключил Лавров.

В минувший вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. В соответствии с ним, в отношении российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» вводятся санкции. В пятницу документ подписал президент США Дональд Трамп.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...