Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

Представители госкорпорации «Росатом» продемонстрировали петербургским властям насколько в городском порту безопасно организовали процесс транспортировки обедненного гексафторида урана — полезного сырья, ввозимого в РФ из Европы для переработки. Об этом сообщил департамент коммуникаций Росатома​​​.

В воскресенье, 22 декабря, члены Общественного совета госкорпорации, депутаты ЗакСа и представители правительства Петербурга посетили Большой порт, чтобы ознакомиться с процессами транспортировки и разгрузки обедненного гексафторида урана. Представители делегации убедились в безопасности и соблюдении всех требований транспортировки сырья.

Лично проверили радиационный фон при помощи сертифицированных дозиметров в непосредственной близости от контейнеров и убедились, что он не только не превышает допустимых пределов, но и не угрожает окружающей среде и населению. Визит состоялся в рамках договоренностей, которые достигли по итогам заседания Общественного совета Росатома, куда также приглашали представителей Заксобрания Петербурга.