В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро

В знак протеста против пенсионной реформы, активисты профсоюзов управления парижского транспорта остановили работу 14 из 16 линий столичного метро. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

В день массовых разъездов горожан на рождественские праздники метро оказалось парализовано практически полностью. Согласно полученным данным, в настоящий момент работают только две линии. Все станции метро, расположенные у вокзалов, закрыты. Люди добираются до вокзалов пешком.

Нормализовалась ситуация с движением трамваев в черте города. Однако, они ходят в основном по окраинам, в центре движение по-прежнему нарушено. На маршруты вышли две трети автобусов.

Между крупнейшими городами страны курсируют лишь половина всех имеющихся высокоскоростных поездов TGV и около 30% других экспрессов. По информации национального управления железных дорог, с 23 декабря их число сократится еще больше.

Серия забастовок в крупнейших городах Франции началась с 5 декабря этого года. Причиной протестных акций стала обсуждаемая правительством пенсионная реформа, согласно которой у работников транспортных отраслей и иных категорий граждан меняются режимы выхода на пенсию и теряются определенные надбавки. В протестных шествиях принимают участие не только работники транспортной сферы, но и адвокаты, врачи, учителя, пожарные и представители многих других профессий.