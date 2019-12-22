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Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

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В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро
14:41   22 Декабря 2019
Весь мир

США обманули ЕС вводом санкций против Nord Stream — 2 под проевропейским предлогом

США обманули ЕС вводом санкций против Nord Stream — 2 под проевропейским предлогом

Посол США в Германии Ричард Гренелл уверен, что санкции, введенные Соединенными Штатами против «Северного потока — 2», были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них. Дипломат выступил с соответствующем заявлением.

Однако проевропейская риторика ограничений вызывает вопросы. Скорее, Штаты таким образом пытаются «затуманить» свои истинные интересы, но боятся признавать их открыто. Такое мнение в разговоре с «Политикой Сегодня» высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Любые резонансные поступки нужно как-то объяснять. Лучший способ затуманить ситуацию – это сказать, что все что мы делали против вас, мы делали на самом деле за вас и в ваших интересах. Ровно такая ситуация – переворачивание эпизода с ног на голову. На проблему быстро откликнулись многие немецкие политики, которые публично высказались, несмотря на партийную принадлежность», — считает Новиков.

Такое отношение США к Европе говорит о неприятном факте. Американцы используют Евросоюз в своих интересах и только, поэтому они так просто вводят санкции против крупного газопровода, который создан для продажи качественного и менее дорогого российского газа европейцам.

США «обманули» ЕС вводом санкций против Nord Stream-2 под проевропейским предлогом

«Они наносят удар по энергобезопасности для того, чтобы достичь двух взаимосвязанных в данном случае задач. Первая – получение преференций американским компаниям, которые занимаются сланцевым газом, с тем, чтобы возместить им поставки с территории Российской федерации. Хотя поставки из России будут дешевле. Вторая задача – обрубить возможные источники поступления средств в РФ. С тем, чтобы продолжить политику ослабления нашей страны», — полагает Новиков.

Задача минимум для Штатов – устранение России как экономического конкурента, а максимум – наказать Россию за строптивость, заключил парламентарий.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #сша #германия #политика #северный поток-2

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