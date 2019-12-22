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Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

 Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине
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14:44   22 Декабря 2019
Россия

Синоптик рассказал, чего ожидать москвичам в новогоднюю ночь

Синоптик рассказал, чего ожидать москвичам в новогоднюю ночь

Теплая погода сохранится на предстоящей неделе в Москве. Об этом заявил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в воскресенье, 22 декабря.

Самым теплым днем будет вторник, отметил синоптик в беседе с RT. В ночь с воскресенья на понедельник ожидается около нуля градусов, в понедельник от плюс трех до плюс пяти градусов. Во вторник днем — от трех до семи градусов тепла.

«Среда также будет теплой», — отметил Цыганков.

Специалист подчеркнул, что к концу недели ожидается рост атмосферного давления, поэтому ночные и дневные температуры немного опустятся. Он добавил, что суточная температура сейчас превышает норму на 11-12 градусов.

При этом к Новому Году с Урала должно «немного вытащить холодный воздух». Погода в новогоднюю ночь будет близка многолетним данным — ожидается небольшой минус со снегом, отметил Цыганков.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода

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