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Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

 Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине
Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

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14:46   22 Декабря 2019
Весь мир

Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

Парламент Египта одобрил в воскресенье, 22 декабря, перестановки и структурные изменения в кабинете министров страны, которые предложил президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщило официальное египетское агентство МЕНА.

Премьер-министру Мустафе Мадбули сохранили пост​​​. При этом к премьеру также перейдут функции министра инвестиций после ликвидации ведомства. Кроме того, египетские власти решили объединить министерство туризма с министерством по делам памятников древности.

Объединенное ведомство возглавит действующий глава министерства по делам древностей Халед аль-Аннани. Бывший министр туризма Рания аль-Машат возглавит министерство международного сотрудничества. Омар Маруан займет пост министра юстиции.

Египет вводит должность государственного министра по информации. Пост займет депутат парламента Усама Хейкаль. При этом другим ключевым министрам сохранят посты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#египет #правительство #парламент #общество

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