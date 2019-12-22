Самый масштабный общественный парк отдыха открылся в Магадане

В преддверии Нового года в Магадане открылось новое общественное пространство с четырьмя зонами отдыха и настоящим маяком. В воскресенье, 22 декабря, состоялась торжественная церемония открытия парка на берегу бухты Нагаева, сообщает ТАСС.

«Мало в каких регионах есть такие современные общественные пространства, особенно на побережье, когда с одной стороны — море, а с другой — лес. Парк состоит из пляжной зоны, детской и прогулочной территорий, а также смотровой площадки с маяком. Причем, маяк — это не какой-то центровой арт-объект в парке, это самый настоящий маяк», — передает собеседник агентства.

Проект современного общественного парка «Маяк» завоевал первое место во Всероссийском конкурсе объектов комфортной городской среды, в результате чего получил президентский грант в размере 100 миллионов рублей. По решению федеральных властей проект включили в программу «Единая субсидия».

В общей сложности, на реализацию проекта «Маяк» было выделено 185 миллионов рублей. Парк построили за девять месяцев. На данный момент, это самый масштабный проект благоустройства в городе.

По информации администрации города, в парке есть гостиничный комплекс и ресторан, арт-объект «Я люблю Магадан», специальная площадка для катания на роликах и скейтбордах, а также амфитеатр на 350 человек. Лавочки и светильники для общественного пространства изготавливали на заказ в Санкт-Петербурге.