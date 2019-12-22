Гоша Куценко рассказал о мечте стать президентом Украины

Российский актер Гоша Куценко признался, что когда-то мечтал стать президентом Украины. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что такая идея обсуждалась «достаточно серьезно». Однако после болезни матери он забыл о своем желании.

Актер также заявил, что хотел бы сыграть в кино роль украинского лидера. По его мнению, это самая сложная роль в мире.

«Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны» — рассказал Куценко.

Куценко родился в Запорожье и до 1988 года жил на Украине. Затем он поступил в Школу-студию МХАТ. Актер получил известность благодаря ролям в фильмах «Антикиллер», «Любовь-морковь», «Ночной дозор», «Елки 2», «Обитаемый остров». В 2013 году Куценко стал заслуженным артистом РФ.

Отметим, в 2018 актер попал в базу данных скандального сайта «Миротворец» за посещение Крыма.