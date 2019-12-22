Магистральный водовод прорвало в Краснодарском крае

Более 160 тысяч человек остались без воды. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. По его словам, прорвало магистральный водовод в трех муниципальных образованиях.

«В зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район», — добавили в региональном МЧС. Всего без водоснабжения остались почти 6,5 тысячи жилых домов и 48 социально значимых объектов. К аварийным работам привлекли 62 человека и 28 единиц техники. Выясняют обстоятельства и причины случившегося.