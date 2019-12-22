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Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

 Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

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В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро
14:21   22 Декабря 2019
Россия

Магистральный водовод прорвало в Краснодарском крае

Магистральный водовод прорвало в Краснодарском крае

Более 160 тысяч человек остались без воды. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. По его словам, прорвало магистральный водовод в трех муниципальных образованиях.

«В зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район», — добавили в региональном МЧС.

Всего без водоснабжения остались почти 6,5 тысячи жилых домов и 48 социально значимых объектов. К аварийным работам привлекли 62 человека и 28 единиц техники. Выясняют обстоятельства и причины случившегося.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #краснодарский край #водовод

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