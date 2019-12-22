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14:09   22 Декабря 2019
Россия

В медальном зачете зимних Сурдлимпийских игр победила сборная России

В медальном зачете зимних Сурдлимпийских игр победила сборная России

Российская команда спортсменов с нарушением слуха выиграла медальный зачет XIX зимних Сурдлимпийских игр. Соревнования прошли в четырех итальянских городах – Кьявенна, Санта-Катерина-Вальфурва, Сондрио и Мадезимо, сообщает ТАСС.

В медальном зачете сборная России завоевала 50 наград: 14 бронзовых медалей, 18 серебряных и 18 золотых. В горнолыжном спорте россияне заработали восемь наград, в дисциплине сноуборда – 19, в лыжных гонках — 17, в шахматах – три медали, в керлинге – две. Также одна бронзовая медаль досталась российским спортсменам в хоккее.

Второе место в медальном зачете зимних Сурдлимпийских игр заняла Италия, третье – Украина.

Сурдлимпийские игры – это международные спортивные соревнования, которые проводятся для людей с нарушениями слуха под эгидой Международного комитета спорта глухих. В подобных соревнованиях могут принимать участие только спортсмены с потерей слуха не менее 55 децибел на лучше слышащее ухо. Во время проведения соревнований участникам запрещается использовать слуховые аппараты.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #медали

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