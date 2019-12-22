Виновник массового ДТП в Ленобласти задержан

Полиция задержала водителя грузовика, который врезался в пять автомобилей на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. В массовом ДТП погибли двое человек, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в воскресенье, 22 декабря.

Возбуждено уголовное дело. Водитель DAF XF задержан на основании ст. 91 УПК, отмечается в сообщении.

Авария произошла в субботу рано утром 143-м километре автодороги «Скандинавия». Водитель 1983 года рождения, столкнулся с шестью легковыми автомобилями, которые стояли в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пять автомобилей загорелось. «Скандинавия» была перекрыта до 13:00 (мск).