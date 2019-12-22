Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

 Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

 Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине
Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

 В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро

В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро
Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

Росатом показал петербургским властям транспортировку обедненного урана

 Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Россия ответит на санкции США без ущерба для себя, пообещал Лавров

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

 Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине
Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

Египетский парламент одобрил перестановки в правительстве

 В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро

В Париже из-за забастовок практически полностью не работает метро
14:11   22 Декабря 2019
Россия

Виновник массового ДТП в Ленобласти задержан

Виновник массового ДТП в Ленобласти задержан

Полиция задержала водителя грузовика, который врезался в пять автомобилей на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. В массовом ДТП погибли двое человек, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в воскресенье, 22 декабря.

Возбуждено уголовное дело. Водитель DAF XF задержан на основании ст. 91 УПК, отмечается в сообщении.

Авария произошла в субботу рано утром 143-м километре автодороги «Скандинавия». Водитель 1983 года рождения, столкнулся с шестью легковыми автомобилями, которые стояли в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пять автомобилей загорелось. «Скандинавия» была перекрыта до 13:00 (мск).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#задержание #дтп #ленобласть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...