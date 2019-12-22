Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Известный писатель и кинорежиссер, а также народный артист СССР Болот Шамшиев скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил в воскресенье, 22 декабря, представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики.

«Болот Шамшиев умер в больнице», — сказал он. Болот Шамшиев скончался ????Человек легенда pic.twitter.com/aJPJdfHlRF — криминальное чтиво (@krim4tivo) 21 декабря 2019 г. Болот Шамшиев родился 12 января 1941 года во Фрунзе, ныне Бишкек. Автор фильмов — «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля» и «Белый пароход». За последнюю картину Болота Шамшиева в 1977 году удостоили государственной премии СССР. Болот Шамшиев ушел, но фильмы его остаются с нами... Сцена из фильма «Алые маки Иссык-Куля», в главной роли - Чокморов, песня известнейшая, так трогает за душуhttps://t.co/D4tRWWpGHK — шелк культуры (@akjibeque) 21 декабря 2019 г.