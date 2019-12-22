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Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

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14:08   22 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Режиссер Шамшиев скончался в Киргизии на 79-м году жизни

Известный писатель и кинорежиссер, а также народный артист СССР Болот Шамшиев скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил в воскресенье, 22 декабря, представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики.

«Болот Шамшиев умер в больнице», — сказал он.

Болот Шамшиев родился 12 января 1941 года во Фрунзе, ныне Бишкек. Автор фильмов — «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля» и «Белый пароход». За последнюю картину Болота Шамшиева в 1977 году удостоили государственной премии СССР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#киргизия #общество #писатель #кинорежиссер

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