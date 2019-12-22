Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Местные выборы, предусмотренные программой для централизации власти на Украине, проходят в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) в воскресенье, 22 декабря, сообщает ТАСС.

Выборы проходят в 23 регионах страны. Украинцы «выбирают депутатов местных советов объединенных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских глав», сообщают в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

По предварительным подсчетам, около 400 тысяч избирателей примут участие в голосовании. Участие в выборах также принимают 29 политических партий.

Голосование стартовало сегодня в 8:00 утра по местному времени. Оно продлится до 20:00. Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны стать известны до 1 января 2020 года, в одномандатных избирательных округах, а также выборов поселкового, сельского и городского председателя - до 27 декабря.

По информации пресс-службы Национальной полиции, было организовано 119 территориальных избирательных комиссий. Каждая из них взята сотрудниками под круглосуточную охрану. С начала предвыборной компании уже зарегистрировано около 50 случаев нарушений, в основном связанных с подкупом избирателей и незаконной агитацией.