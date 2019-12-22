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 Военные Греции пресекут незаконные действия Турции и террористов ПНС в Средиземноморье

Военные Греции пресекут незаконные действия Турции и террористов ПНС в Средиземноморье
13:38   22 Декабря 2019
Весь мир

Военные Греции пресекут незаконные действия Турции и террористов ПНС в Средиземноморье

Военные Греции пресекут незаконные действия Турции и террористов ПНС в Средиземноморье

Греция готова защищать суверенитет и водные границы страны. О возможной активизации сил в Средиземном море Афины заявили после меморандума между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Греция готова выступить против незаконных действий Турции, в том числе в Средиземном море, об этом заявил министр обороны страны Николаос Панайотопулос. По его словам, Афины в состоянии принять необходимые меры. Также он добавил, что Вооруженные силы обладают достаточной мощью для предотвращения любого нарушения суверенитета страны и ее водных границ.

Напомним, разногласия между Грецией и Турцией появились после подписания Анкарой меморандума о взаимопонимании по морским зонам с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Он позволяет Анкаре вторгаться в чужие воды в Средиземном море.

Ранее ПНС и его главу Файеза Сарраджа неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане». Несмотря на это, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова оказать ПНС необходимую помощь, если это потребуется.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы освободить страну от террористов. В апреле текущего года армия Хафтара взялась за освобождение захваченного ПНС Триполи. По данным некоторых СМИ, ЛНА в борьбе с террористами помогает ЧВК «Вагнера», однако данную информацию никто так и не подтвердил.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #греция #пнс

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