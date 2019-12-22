Глава МИД Ирана встретился с новым послом в РФ

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье, 22 декабря, встретился с новым послом в РФ Касемом Джалали. Об этом сообщил представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ирана.

По его словам, перед отъездом в Москву в качестве посла Ирана в РФ Касем Джалали встретился с главой МИД. В ходе встречи посол и министр обменялись мнениями по разным аспектам отношений с российской стороной и обсудили командировку в Москву.

«Зариф указал на давние и дружественные отношения двух стран и отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества Тегерана с Москвой», — добавили в МИД Ирана.

Назначение Касема Джалали связано с истечением полномочий прежнего посла Ирана в РФ Мехди Санаи, который занимал пост с 2013 года. До ноября 2019 года политик был депутатом иранского парламента.