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13:53   22 Декабря 2019
Весь мир

Глава МИД Ирана встретился с новым послом в РФ

Глава МИД Ирана встретился с новым послом в РФ

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье, 22 декабря, встретился с новым послом в РФ Касемом Джалали. Об этом сообщил представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ирана.

По его словам, перед отъездом в Москву в качестве посла Ирана в РФ Касем Джалали встретился с главой МИД. В ходе встречи посол и министр обменялись мнениями по разным аспектам отношений с российской стороной и обсудили командировку в Москву.

«Зариф указал на давние и дружественные отношения двух стран и отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества Тегерана с Москвой», — добавили в МИД Ирана.

Назначение Касема Джалали связано с истечением полномочий прежнего посла Ирана в РФ Мехди Санаи, который занимал пост с 2013 года. До ноября 2019 года политик был депутатом иранского парламента.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #иран #посол #зариф

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