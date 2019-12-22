Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Миранчука за 40 миллионов евро. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на источники в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что 24-летним футболистом также интересуются итальянские клубы «Ювентус», «Милан» и «Лацио».

В нынешнем сезоне Миранчук забил девять мячей в 21 матче и сделал четыре голевые передачи.

В стартовом составе «Локомотива» футболист впервые появился 20 апреля 2013, в матче против краснодарской «Кубани».