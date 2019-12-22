Больше половины жителей Новороссийска остались без воды

Причиной отключения от водоснабжения 70% жителей Новороссийска стала авария на Троицком водопроводе на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Новороссийска.

На Троицком групповом водопроводе произошла авария, в настоящий момент ведутся восстановительные работы, сообщили в администрации Крымского района на Кубани. В зоне отключения воды находятся около 30 тысяч жителей муниципального образования. Кроме Крымского района Троицкий трубопровод обслуживает город-герой Новороссийск и город-курорт Геленджик.

«Порядка 30% жителей Новороссийска получают водоснабжение за счет Неберджаевского водохранилища, остальные 70% находятся в зоне отключения», — заявили представители МУП «Водоканал» в Новороссийске.

Численность населения Новороссийска составляет 270 тысяч человек. В администрации города сообщили, что всем жителям организован подвоз воды. По информации ТАСС, что вода в городе-курорте Геленджик пока поступает абонентам и отключения не произошло.

Аварию планируют устранить в течение суток.