СК начал проверку после стрельбы из ружья у ресторана в Приморье

Следственный комитет начал проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорск Приморского края, где четыре получили ранения четыре. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 22 декабря.

По предварительной информации, между мужчинами произошла ссора и один из оппонентов выстрелил из ружья. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения при стрельбе возле ресторана в Дальнегорске. Полицейские устанавливают местонахождение стрелка. Четверо пострадавших доставлены в больницу.