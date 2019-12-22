Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро

 Больше половины жителей Новороссийска остались без воды

Больше половины жителей Новороссийска остались без воды
Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

 Гончарук рассказал о плюсах газового соглашения для украинцев

Гончарук рассказал о плюсах газового соглашения для украинцев
Глава МИД Ирана встретился с новым послом в РФ

Глава МИД Ирана встретился с новым послом в РФ

 Военные Греции пресекут незаконные действия Турции и террористов ПНС в Средиземноморье

Военные Греции пресекут незаконные действия Турции и террористов ПНС в Средиземноморье
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро

Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро

 Больше половины жителей Новороссийска остались без воды

Больше половины жителей Новороссийска остались без воды
Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

Первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах проходят на Украине

 Гончарук рассказал о плюсах газового соглашения для украинцев

Гончарук рассказал о плюсах газового соглашения для украинцев
Глава МИД Ирана встретился с новым послом в РФ

Глава МИД Ирана встретился с новым послом в РФ

 Военные Греции пресекут незаконные действия Турции и террористов ПНС в Средиземноморье

Военные Греции пресекут незаконные действия Турции и террористов ПНС в Средиземноморье
13:23   22 Декабря 2019
Россия

СК начал проверку после стрельбы из ружья у ресторана в Приморье

СК начал проверку после стрельбы из ружья у ресторана в Приморье

Следственный комитет начал проверку после стрельбы около ресторана в городе Дальнегорск Приморского края, где четыре  получили ранения четыре. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 22 декабря.

По предварительной информации, между мужчинами произошла ссора и  один из оппонентов выстрелил из ружья. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения при стрельбе возле ресторана в Дальнегорске. Полицейские устанавливают местонахождение стрелка. Четверо пострадавших доставлены в больницу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #стрельба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...