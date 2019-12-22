В территориальных водах Ливии ВМС ЛНА задержали корабль с турецким экипажем

В территориальные воды Ливии зашел сухогруз с турецким экипажем. Военно-морские силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара задержали судно, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сухогруз шел под флагом Гренады, сообщает ФАН. В районе города Дерна патрульные катера ЛНА перехватили корабль. Судно вместе со всем экипажем было отконвоировано в портовый город Рас-эль-Хиляль. Там будут осматривать груз, находящийся в трюмах корабля.

Командование ЛНА сообщило, что в отношении членов экипажа задержанного судна «применяются международно признанные в таких случаях процедуры». Ранее официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что ВМС Хафтара будут топить все турецкие корабли, которые нарушат морскую границу страны.

Напомним, что Турция осуществляет поставки техники и вооружения террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ранее командование ЛНА осудило подписание Турцией меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон и безопасности. В ЛНА заявили, что правительство так называемого «премьер-министра» Файеза Сарраджа не имеет права подписывать подобные соглашения, что делает их недействительными.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.

ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Цель операции – освобождение Ливии от боевиков, которые захватили ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года.