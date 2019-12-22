Лаврову нравится прямота и недвусмысленность Трампа в обсуждении международных вопросов

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп старается избегать двусмысленностей при обсуждении международных вопросов.

«Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма продуктивный подход», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что ему нравится подобный подход к переговорам. Лавров также добавил, что они с Трампом неплохо знакомы. Глава Соединенных Штатов принимал его еще при прошлом госсекретаре США Рексе Тиллерсоне в мае 2017 года в Белом доме. После этой встречи оппозиция США пыталась навязать политикам шпионский скандал о якобы переданных секретных сведениях.