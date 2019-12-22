«Коммунисты России» рассказали, как отмечают Новый год

Зампред партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, беседуя с «Политикой Сегодня», напомнил, что россияне должны быть благодарны генсеку СССР Иосифу Сталину за возвращение Нового года. И Рождества, впрочем, тоже, хотя об этом часто забывают.

Елочки в партбюро уже поставили и нарядили. Сегодня у «Коммунистов России» будет праздничное партийное собрание.

«У нас тут все как у всех нормальных людей. Но, конечно, наш Дед Мороз всегда похож на Маркса, немножко на Энегельса, немножко на Фиделя и немножко на Ленина», — отметил Малинкович.

Подарки у «Коммунистов России», как и Дед Мороз, тоже необычные: это сочинения Ленина, Сталина и «блокноты коммуниста» с изображением вождей и главных идеологов коммунизма – Карла Маркса и Фридриха Энгельса. На обложке ярко выведена надпись: «Пролетарии всех стран объединяйтесь!».

Не стоит забывать, что коммунисты тоже пьют: специально для празднества политбюро партии на последние партийные взносы заказало из Осетии водку «Сталин». Но это для коммунистов — а коммунисток будут угощать «Советским шампанским».

«Конечно, водку пьем за Новый год, чтобы он был счастливее, справедливее. Сегодня наш партийный Новый год. Уже из Осетии привезли водку "Сталин". Купили на последние партийные взносы. Женщинам — "Советское шампанское". Это нашим девчонкам. У нас их тоже много. Мы с Сурайкиным пьем только водку», — поделился Малинкович.

Во время праздничного партсобрания глава партии Максим Сурайкин будет раздавать подарки. Но не всем. Кому – подарки, а кому – партийные взыскания. Кто был плохим коммунистом в этом году – ничего из рук главного Деда Мороза партии не получит.